'Беларусы, есть вопросы': сеть разразилась шутками и мемами из-за вторжения Як-130 в Украину

Днем 24 сентября в Воздушных силах ВСУ заявили о цели на границе Киевской и Житомирской областей, которая пересекла государственную границу с территории Беларуси. Из-за этого на севере Украины была объявлена воздушная тревога.

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Позже выяснилось, что целью оказался беларуский учебный самолет Як-130, который залетел в Украину с территории Гомельской области. Пользователи соцсетей моментально отреагировали на происшествие шутками и мемами.

В первую очередь украинцы возмутились тем, что беларуские военные нагло нарушили воздушное пространство нашей страны, и призвали не забывать, что диктатор Александр Лукашенко всесторонне поддерживает страну-террориста Россию в войне против Украины.

Несмотря на всю опасность ситуации и наглость соседнего государства, украинцы отреагировали на инцидент с учебным самолетом шутками. Некоторые даже пошутили, что на борту мог находиться диктатор Лукашенко.

По информации мониторинговых каналов, на пересечении Житомирской и Киевской областей был распознан как учебно-боевой самолет Як-130. Более того, в сети появилась информация, что одновременно с учебным самолетом вблизи украинской границы в Беларуси летал истребитель Су-30СМ. По предварительным данным, сейчас в Беларуси проходят масштабные учения с применением бортов армейской и тактической авиации.

Напомним, учебно-боевой самолет Беларуси днем 24 сентября вошел в воздушное пространство Украины в Житомирской области, взяв курс на юг. В Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

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