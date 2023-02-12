Беларусский пропагандист назвал премьера Польши ''сволочью'' и пригрозил ''Искандерами''. Видео

Беларусский пропагандист Григорий Азаренок с телеэкранов гневно раскритиковал премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Азаренок возмущен тем, что польская стороны закрыла один из пунктов пропуска на границе с Беларусью.

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В эфире своего шоу он, не подбирая выражений и пренебрегая журналистской этикой, принялся угрожать Польше ракетами "Полонез" и "Искандер". Он также обозвал Моравецкого "главой петушиного правительства", "больной сволочью" и "бритым павлином" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Из закрытия Польшей пункта пропуска пропагандист сделал вывод, что премьер Польши якобы готовится к войне.

"Матеуш Моравецкий, глава петушиного правительства Польши. Бессмысленность. Знаете, почему бессмысленность? А его жизнь такая. Больная сволочь, этот бритый павлин готовится к войне. Вчера он закрыл пункт пропуска с Беларусью, заявил, что закроет и остальные", – выдал Азаренок.

Он также пригрозил в случае "провокации" ударить по Польше ракетами "Полонез" и "Искандер", заявив, что они "таможню не проходят" и "визы им не нужны", а "пункты пропуска сами перестанут существовать" вместе с польским правительством.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко через посредника пытается наладить контакты с Западом. При этом он якобы якобы отказал главе Кремля Владимиру Путину в ряде его просьб.