1300 запрещённых блогеров и журналистов – в одной стране!, - глава БАЖ Андрей Бастунец

7 марта 2023 года режим Александра Лукашенко признал Белорусскую ассоциацию журналистов "экстремистским формированием". Всего за минувший год властью страны возбуждено около 5 000 уголовных дел в сфере медиа, большинство из которых – за репосты критических журналистских материалов и их лайки в соцсетях.

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Об этом во время прямого включения из Вильнюса в эфир международного телепроекта "OBOZREVATEL.BELARUS" сообщил Андрей Бастунец - лидер запрещённой лукашенковским режимом Белорусской ассоциации журналистов, которая до решения Верховного суда страны о ликвидации БАЖ насчитывала в своих рядах свыше 1300 работников средств массовой информации. По его словам, социальное напряжение в Беларуси сегодня - как "огонь под торфом".

"Александр Лукашенко с самого начала заявлял о борьбе с гражданским обществом и свободными средствами массовой информации. А уже сегодня почти все официальные представители власти в открытую заявляют о "зачистках" неугодных режиму граждан. В Минске опасно снимать даже на смартфон. К вам сразу же подойдут либо официальные сотрудники правоохранительных органов, либо сотрудники спецслужб в штатском. За решёткой содержатся уже 35 моих друзей и коллег, которые получили до 12-15 лет тюрьмы за свою профессиональную деятельность", - заявил председатель Белорусской ассоциации журналистов, возглавляющий её в течении последних 8 лет.

От имени всего белорусского журналистского сообщества Андрей Бастунец выразил огромную благодарность бойцам полка имени Кастуся Калиновского, которые в составе Вооруженных сил Украины противодействуют российской оккупации. Особенно, белорусам, которые погибли при обороне украинской земли от военной агрессии. Как считает лидер БАЖ, таких героев не хватало во время мирных митингов в Минске 2020-21 годов, что, по его словам, возможно, и привело к провалу белорусской "Революции достоинства", у которой "все-таки был шанс сменить власть в стране".

Полное интервью руководителя самого многочисленного в Беларуси профессионального объединения работников СМИ, признанного "экстремистским формированием" и запрещённого лукашенковским режимом, смотрите в новом выпуске международного телепроекта "OBOZREVATEL.BELARUS".