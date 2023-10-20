Знаменитый недорогой внедорожник Suzuki Jimny показали в новом виде. Фото

Знаменитый Suzuki Jimny, который известен почти во всем мире как недорогой компактный внедорожник, показали в новом виде. Удивительно, но в компании посчитали, что стандартная машина выглядит недостаточно круто.

О новинке в подробностях сообщает Carscoops. Новый Suzuki Jimny 4Style – особый вариант модели, который позиционируют как топовый. В первую очередь пакет доработок нацелен на стиль, что и отражено в названии.

Стандартный внедорожник Suzuki Jimny и без того отлично справляется с тяжелыми условиями за пределами твердых дорог. Поэтому модификация 4Style адресована тем, кто кроме талантливого "вездехода" хочет получить еще и довольно стильную машину.

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Из очевидных изменений – новые бамперы, накладки вокруг фар, другие фонари. Многие новые элементы окрашены в цвет кузова, использование "голого" пластика минимально. По-видимому, это создает контраст с утилитарностью стандартной модели.

Также появились крупные колесные диски. В салоне Suzuki Jimny 4Style появилась особая отделка. А технических изменений не произошло – под капотом все тот же 1,5-литровый мотор мощностью 108 л.с.

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