Знаменитый недорогой кроссовер Nissan показали в новом виде

Недорогой электромобиль Nissan Ariya уже стал знаменитым кроссовером японской компании. Производитель готов заново привлечь внимание к этой машине с новым дизайном, который привели в соответствие с корпоративным стилем.

OBOZ.UA напоминает, что Nissan Ariya делит свою платформу с новым недорогим электрокаром Nissan Leaf 3 поколения, который превратился в кроссовер. Но теперь два автомобиля похожи в том числе стилистически.

Модель Nissan Ariya 2026 года показали на новых фото после официальной премьеры. В передней части исчезла крупная глянцевая панель из темного пластика, которая занимала место привычной решетки. Фары изменили форму.

Также появились другие бамперы, добавили новые колеса и цвета для кузова. Все это теперь больше напоминает новый Leaf, с которым также есть родственные связи в техническом аспекте.

Электрокар Nissan Ariya предлагают покупателям с несколькими силовыми установками на выбор мощностью 218, 242, 340 и 394 сил. Запас хода – от 460 до 640 км. Глобальная цена Nissan Ariya – от 42 000 долларов.

