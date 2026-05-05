Знаменитый бюджетник Volkswagen сделали намного мощнее и круче

Знаменитая на весь мир бюджетная модель Volkswagen Golf на рынке представлена широчайшей линейкой вариантов. Но производитель сделал легендарный автомобиль намного мощнее и круче любого из них.

Фактически, это топовый VW Golf на сегодняшний день. Подробности про новый Volkswagen Golf R 24H стали известны Motor1. Это гоночный болид для гонок на выносливость "24 часа Нюрбургринга".

То есть для эксплуатации на дорогах общего пользования автомобиль допущен не будет. И правильно – здесь слишком много изменений даже в сравнении с особыми Golf GTI, Clubsport и R.

Экстремальный VW Golf R 24H 2027 года получил гоночный аэродинамичный обвес с новыми бамперами, диффузором, огромными воздухозаборниками и расширенными колесными арками. Сзади – крупное антикрыло.

Разумеется, появились мощные тормоза, спортивная подвеска и особые покрышки. Ожидается, что отдача силовой установки Volkswagen Golf R 24H превысит 350 л.с.

