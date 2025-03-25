Знаменитую недорогую модель Mazda показали в новом виде. Фото

Знаменитый недорогой спорткар Mazda MX-5 известен как спортивная модель для энтузиастов. В год 35-летнего юбилея эту известную модель показали в новом виде с намеком на следующее поколение родстера.

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Автопроизводитель двусмысленно намекал на разработку Mazda CX-5 следующего поколения. Однако точную информацию пока не сообщали. Тем временем на канале TALKWHEELS пофантазировали о дизайне модели. Выглядит смело и свежо, при этом вполне узнаваемо.

Японская компания продолжает отмечать юбилей модели. Новую Mazda MX-5 Spirit Racing отправят в продажу ближе к концу 2025 года. По предварительной информации, ожидается ограниченный тираж в 200 экземпляров для Японии. Однако не стоит расстраиваться – возможно, особую новинку в компании решат сделать глобальной.

От стандартной машины особая модель отличается передним бампером, колесами и декором с наклейками на кузове. Все эти изменения сразу дают понять, что перед нами особый автомобиль в специальном оформлении со спортивной стилистикой.

Изменилось оформление в салоне Mazda MX-5 Spirit Racing. А мощность мотора увеличили до 200 л.с. Прибавка менее 20 сил не кажется большой, однако для маленького родстера это существенная разница. Цена Mazda MX-5 Spirit Racing 2025 года – около 32 000 долларов.

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