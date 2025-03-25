Новый Volkswagen T-Roc: что известно о недорогом кроссовере. Фото

Долгожданный кроссовер Volkswagen T-Roc 2 поколения присоединится к соперничеству с недорогими моделями в самом популярном сегменте. Автомобиль готовят к премьере в 2025 году, о машине уже известно почти все.

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По информации Motor1, премьера нового VW T-Roc 2026 модельного года состоится во второй половине 2025 года. При этом машину будут оснащать только гибридными силовыми установками с разной степенью электрификации. А дизельные моторы, скорее всего, исчезнут из линейки.

На модель Volkswagen T-Roc 2 поколения возлагаются большие надежды. Машину уже показали в сети на первых фото до премьеры. Над дизайном уже завершили работу. Как видим, автомобиль стал современнее и эффектнее.

Может показаться, что кузов используется от модели первого поколения. Однако все панели новые, а силуэт стал еще более динамичным.

Интересно, что модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос на этот вариант оказался низким.

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