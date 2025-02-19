Знаменитого соперника RAV4 от Subaru показали в новом виде. Фото

Новый Subaru Forester 6 поколения – долгожданный автомобиль и сильный соперник Toyota RAV4 и других недорогих кроссоверов. Машина уже отправилась в продажу, однако ее показали в сети в новом виде.

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Недорогую модель Subaru показали на канале TALKWHEELSPRO с альтернативным дизайном. Выглядит интересно, однако серийный автомобиль вышел на рынок в совершенно другом стиле – более цельном и завершенном.

Недавно кроссовер Subaru Forester Wilderness 2026 модельного года рассекретили официально. Это особое исполнение популярной модели, которую подготовили к бездорожью с помощью специальных покрышек и увеличенного клиренса.

Также был представлен гибрид Subaru Forester 2025 года. Машина должна понравиться покупателям, спрос на гибриды становится все выше. Гибрид Subaru Forester года снаружи не отличается от стандартного исполнения.

В основе конструкции – 2,5-литровый фирменный оппозитный ДВС и электромотор с батареей. Суммарная отдача – 194 л.с. Комбинированный расход топлива – 6,7 л/100 км.

Новый Forester 2025 года в стандартном исполнении отправился в продажу с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. Все версии модели оснащаются полноприводной трансмиссией.

OBOZ.UA ранее уже рассказывал про лучшие недорогие кроссоверы, которые советуют покупать эксперты.