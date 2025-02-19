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Знаменитого соперника RAV4 от Subaru показали в новом виде. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
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Subaru Forester

Новый Subaru Forester 6 поколения – долгожданный автомобиль и сильный соперник Toyota RAV4 и других недорогих кроссоверов. Машина уже отправилась в продажу, однако ее показали в сети в новом виде.

Видео дня

Недорогую модель Subaru показали на канале TALKWHEELSPRO с альтернативным дизайном. Выглядит интересно, однако серийный автомобиль вышел на рынок в совершенно другом стиле – более цельном и завершенном.

Недавно кроссовер Subaru Forester Wilderness 2026 модельного года рассекретили официально. Это особое исполнение популярной модели, которую подготовили к бездорожью с помощью специальных покрышек и увеличенного клиренса.

Subaru Forester

Также был представлен гибрид Subaru Forester 2025 года. Машина должна понравиться покупателям, спрос на гибриды становится все выше. Гибрид Subaru Forester года снаружи не отличается от стандартного исполнения.

В основе конструкции – 2,5-литровый фирменный оппозитный ДВС и электромотор с батареей. Суммарная отдача – 194 л.с. Комбинированный расход топлива – 6,7 л/100 км.

Новый Forester 2025 года в стандартном исполнении отправился в продажу с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. Все версии модели оснащаются полноприводной трансмиссией.

OBOZ.UA ранее уже рассказывал про лучшие недорогие кроссоверы, которые советуют покупать эксперты.

 