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Эти недорогие кроссоверы советуют покупать: что выбрали эксперты

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Renault Kadjar

Для многих лучший способ купить недорогой кроссовер – обратиться к рынку б/у автомобилей. Эксперты составили список моделей с пробегом, которые советуют покупать. Рейтинг получился разнообразным.

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Специалисты Auto Express назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно купить в 2025 году. Они проверены временем и длительной эксплуатацией. Важно, что машины недорогие, ведь цены всегда падают на вторичном рынке. Это точно понравится потенциальным покупателям.

Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.

Mazda CX-5

Лучшие б/у кроссоверы в 2025 году:

  1. Dacia Duster;
  2. Citroen C5 Aircross;
  3. Mazda CX-5;
  4. Skoda Karoq;
  5. MG HS;
  6. Renault Kadjar;
  7. Toyota RAV4;
  8. SEAT Ateca.

Как видно, в список попали практичные популярные автомобили. При этом моделей много, есть предложения на любой вкус.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, новый кроссовер Mitsubishi готовится к премьере – его построили на базе Renault.