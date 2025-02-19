Эти недорогие кроссоверы советуют покупать: что выбрали эксперты
Для многих лучший способ купить недорогой кроссовер – обратиться к рынку б/у автомобилей. Эксперты составили список моделей с пробегом, которые советуют покупать. Рейтинг получился разнообразным.
Специалисты Auto Express назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно купить в 2025 году. Они проверены временем и длительной эксплуатацией. Важно, что машины недорогие, ведь цены всегда падают на вторичном рынке. Это точно понравится потенциальным покупателям.
Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.
Лучшие б/у кроссоверы в 2025 году:
- Dacia Duster;
- Citroen C5 Aircross;
- Mazda CX-5;
- Skoda Karoq;
- MG HS;
- Renault Kadjar;
- Toyota RAV4;
- SEAT Ateca.
Как видно, в список попали практичные популярные автомобили. При этом моделей много, есть предложения на любой вкус.
Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, новый кроссовер Mitsubishi готовится к премьере – его построили на базе Renault.