Эти недорогие кроссоверы советуют покупать: что выбрали эксперты

Для многих лучший способ купить недорогой кроссовер – обратиться к рынку б/у автомобилей. Эксперты составили список моделей с пробегом, которые советуют покупать. Рейтинг получился разнообразным.

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Специалисты Auto Express назвали лучшие б/у кроссоверы, которые можно купить в 2025 году. Они проверены временем и длительной эксплуатацией. Важно, что машины недорогие, ведь цены всегда падают на вторичном рынке. Это точно понравится потенциальным покупателям.

Главные критерии – надежность и практичность. Именно те качества, на которые покупатели чаще всего обращают внимание.

Лучшие б/у кроссоверы в 2025 году:

Dacia Duster; Citroen C5 Aircross; Mazda CX-5; Skoda Karoq; MG HS; Renault Kadjar; Toyota RAV4; SEAT Ateca.

Как видно, в список попали практичные популярные автомобили. При этом моделей много, есть предложения на любой вкус.

Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, новый кроссовер Mitsubishi готовится к премьере – его построили на базе Renault.