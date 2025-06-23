Ждем в Украине: знаменитый недорогой кроссовер Jeep станет современнее

Знаменитый бюджетный кроссовер Jeep Renegade популярен в том числе в Украине как б/у автомобиль. Значит, модель второго поколения мы тоже очень ждем. Машина станет намного современнее.

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Новый Jeep Renegade станет самой дешевой моделью американского бренда. Эта машина уже находится в разработке, которую пока держат в секрете. Тем временем на канале TALKWHEELS показали вариант нового дизайна для кроссовера.

Бюджетник Jeep Renegade снова должен стать очень популярным автомобилем. Несмотря на то, что в сети продемонстрировали проект на базе кроссовера Renegade первого поколения, новая машина будет выглядеть по-другому.

В руководстве бренда ранее пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов. Оказалось, что это как раз новый Jeep Renegade 2 поколения. Этот автомобиль появится к 2027 году. Однако учитывая замедление рынка EV, могут также появиться гибридные и полностью бензиновые варианты. Возможно, они будут еще дешевле и появятся в продаже раньше.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, новый недорогой внедорожник Kia получил интересные модификации.