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Ждать осталось недолго: какой будет новая Toyota RAV4. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Toyota RAV4

Долгожданный недорогой кроссовер Toyota RAV4 6 поколения готов к премьере. Дебют состоится скоро, ждать осталось недолго. Это полностью новый автомобиль, и в сети уже показывали его первое фото.

Видео дня

Внешность долгожданного кроссовера демонстрирует Motor1. Свой вариант дизайна Toyota RAV4 2026 модельного года создали на основе закамуфлированных прототипов и первого настоящего фото кроссовера, которое недавно появилось в сети.

Первый снимок Toyota RAV4 6 поколения показали на дилерской конференции в Китае. А ранее стало известно, что новую Toyota Wildlander покажут в апреле 2025 года. Это китайский вариант Toyota RAV4.

Toyota RAV4

От глобального оригинала кроссовер для КНР отличается только дизайном передней части. Машина всегда позиционировалась как вторичный вариант, поэтому новую Toyota RAV4 6 поколения могут рассекретить даже раньше.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый кроссовер Mazda, который все тоже очень ждут.