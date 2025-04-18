Ждать осталось недолго: какой будет новая Toyota RAV4. Фото

Долгожданный недорогой кроссовер Toyota RAV4 6 поколения готов к премьере. Дебют состоится скоро, ждать осталось недолго. Это полностью новый автомобиль, и в сети уже показывали его первое фото.

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Внешность долгожданного кроссовера демонстрирует Motor1. Свой вариант дизайна Toyota RAV4 2026 модельного года создали на основе закамуфлированных прототипов и первого настоящего фото кроссовера, которое недавно появилось в сети.

Первый снимок Toyota RAV4 6 поколения показали на дилерской конференции в Китае. А ранее стало известно, что новую Toyota Wildlander покажут в апреле 2025 года. Это китайский вариант Toyota RAV4.

От глобального оригинала кроссовер для КНР отличается только дизайном передней части. Машина всегда позиционировалась как вторичный вариант, поэтому новую Toyota RAV4 6 поколения могут рассекретить даже раньше.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый кроссовер Mazda, который все тоже очень ждут.