Эта машина будет соперничать с RAV4: новую Mazda показали на дороге

Новый кроссовер Mazda CX-5 2026 модельного года показали на фото в ходе дорожных испытаний перед премьерой. В первую очередь модель целится в Toyota RAV4 – фактически, основного игрока сегмента недорогих кроссоверов.

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CX-5 составит конкуренцию и другим моделям самого популярного класса универсальных автомобилей. Машину показывает Motor1. На кузове есть маскировочная пленка, из-за которой невозможно рассмотреть дизайн в подробностях.

Это пока прототип, но уже с готовым кузовом. Автомобиль проходит серию интенсивных ходовых тестов и других испытаний – стандартная практика в процессе подготовки новых автомобилей. Премьера ожидается летом 2025 года. Но детали дизайна мы наверняка увидим раньше.

Работа над Mazda CX-5 3 поколения ведется активно. Автомобиль, скорее всего, станет немного крупнее. В то же время ожидается еще более стильный дизайн и качественные отделочные материалы в салоне Mazda CX-5.

Двигатель останется бензиновым объемом 2,5 л. Однако на базе этого мотора также появится гибридная модификация. Как и прежде, в качестве опции предложат полноприводную трансмиссию.

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