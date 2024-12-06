Японцы назвали лучшим автомобилем доступную Honda. Фото

Новую доступную и экономичную модель Honda Freed 2025 модельного года назвали лучшим автомобилем в Японии. Практичный автомобиль при этом ушел в уверенный отрыв от соперников в рамках состязания Japan Car of the Year.

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Об этом стало известно благодаря информации на сайте конкурса "Японский автомобиль года (2024-2025)". Всего в состязании участвовали 31 модель новых автомобилей разных брендов.

Лучшие автомобили Japan Car of the Year:

Honda Freed – 220 баллов;

Mazda CX-80 – 196 баллов;

Mini Cooper – 172 балла;

Suzuki Fronx – 110 баллов;

Lexus LBX – 70 баллов;

Hyundai Ioniq 5 N – 52 балла;

Toyota Land Cruiser 250 – 44 балла;

BYD Seal – 32 балла;

Volvo EX30 – 30 баллов;

Mitsubishi Triton (L200) – 18 баллов.

Как видно, новая Honda Freed с ценой менее 20 000 долларов набрала 220 очков и с большим отрывом опередила ближайший автомобиль.

Жюри из японских журналистов выбрало победителей (в списке выше) в разных номинациях. Например, лучший импортный автомобиль года, премия за дизайн, самая технологичная машина.

OBOZ.UA ранее рассказывал про дешевую модель Renault, которую назвали лучшим автомобилем года.