Японцы назвали лучшим автомобилем доступную Honda. Фото
Новую доступную и экономичную модель Honda Freed 2025 модельного года назвали лучшим автомобилем в Японии. Практичный автомобиль при этом ушел в уверенный отрыв от соперников в рамках состязания Japan Car of the Year.
Об этом стало известно благодаря информации на сайте конкурса "Японский автомобиль года (2024-2025)". Всего в состязании участвовали 31 модель новых автомобилей разных брендов.
Лучшие автомобили Japan Car of the Year:
- Honda Freed – 220 баллов;
- Mazda CX-80 – 196 баллов;
- Mini Cooper – 172 балла;
- Suzuki Fronx – 110 баллов;
- Lexus LBX – 70 баллов;
- Hyundai Ioniq 5 N – 52 балла;
- Toyota Land Cruiser 250 – 44 балла;
- BYD Seal – 32 балла;
- Volvo EX30 – 30 баллов;
- Mitsubishi Triton (L200) – 18 баллов.
Как видно, новая Honda Freed с ценой менее 20 000 долларов набрала 220 очков и с большим отрывом опередила ближайший автомобиль.
Жюри из японских журналистов выбрало победителей (в списке выше) в разных номинациях. Например, лучший импортный автомобиль года, премия за дизайн, самая технологичная машина.
OBOZ.UA ранее рассказывал про дешевую модель Renault, которую назвали лучшим автомобилем года.