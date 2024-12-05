Лучший автомобиль в мире: чем отличается дешевая новинка Renault. Фото

Новая дешевая модель Renault 5 E-Tech EV привлекла много внимания и даже собрала множество предзаказов перед стартом продаж. Вдобавок машину назвали лучшим автомобилем в мире по итогам 2024 года. У модели масса отличительных преимуществ.

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Как напоминает OBOZ.UA, новый Renault 5 E-Tech среди множества претендентов определили лучшим автомобилем 2024 года в Top Gear. Разумеется, бюджетный электрокар из Франции сумел найти баланс нескольких полезных качеств.

Первое – это цена Renault 5 E-Tech EV. Прайс начинается с 24 000 евро. Отличное предложение, действительно бюджетный автомобиль электрического сегмента. При этом в некоторых странах есть бонус в размере 4000 евро, и стоимость снижается до 20 000.

Второе – внешность. Дизайн модели Renault 5 E-Tech electric в ретро-стиле продолжает стилистику концепта 2021 года, который намекал на серийный автомобиль. Новый электрокар сделали похожим на бюджетный хэтчбек Renault R5, который производили в период с 1972 по 1996 год.

Третье – характеристики. Топовый вариант предлагает 150 сил и 410 км запаса хода. Средняя модификация – 120 л.с. с батарейным блоком емкостью 40 кВтч и запасом хода 312 км. Позже предложат удешевленный вариант с 40 кВтч и запасом хода 300 км мощностью 95 сил. Это будет самый дешевый Renault 5 E-Tech.

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