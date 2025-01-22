Выйдут в 2025: модели авто, которых стоит дождаться

Эксперты в области авто утверждают – наступивший год принесет нам несколько очень интересных новинок. От высокотехнологичных электромобилей с большим запасом хода до практичных семейных внедорожников. Но стоит ли их ждать?

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Эксперты издания Consumer Reports отобрали новые модели машин, уже прошедшие тест-драйвы у журналистов и блогеров и получившие хорошие отзывы. На них следует обратить внимание, если вы планируете покупку новой машины в этом году.

Audi A6 E-Tron

Audi A6 E-Tron – это среднеразмерный четырехдверный электромобиль с кузовом хэтчбек, по стилю похожий на модели A5 и A7 Sportback от этого же автобренда. Он будет поставляться с тремя разными силовыми агрегатами, когда поступит в продажу в 2025 году. Базовая версия использует электродвигатель мощностью 362 л. с., приводящий в движение задние колеса. В то время как полноприводный E-Tron Quattro получит два электродвигателя, производящих 422 л. с. Высокопроизводительная версия AWD S6 будет производить 496 л. с. или 543 л.с. с. с управлением запуском. Все модели обладают аккумулятором емкостью 100 кВт·ч. Автопроизводитель заявляет, что автомобиль использует архитектуру 800 вольт, что позволяет ему иметь максимальную скорость в 270 кВт на быстрой зарядной станции. В салоне у модели будут большие экраны – 11,9-дюймовый изогнутый перед водителем сгибающийся, превращающийся в 14,5-дюймовый центральный сенсорный экран. Для переднего пассажира доступен опциональный 10,9-дюймовый дисплей.

Audi Q5

Audi переделала к модельному 2025 году свой роскошный компактный внедорожник Q5. Он получил новый облик и был радикально обновлен внутри. Поставляться новинка будет с двумя силовыми агрегатами: стандартным 268-сильным, 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым в большинстве версий или 362-сильным, 3,0-литровым турбированным V6 в комплектации SQ5 Performance. Оба работают в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой с двойным сцеплением и стандартно поставляются с полным приводом. В то время как все основные системы безопасности входят в стандартную комплектацию, за дополнительную плату можно будет получить адаптивную систему помощи водителю, которая использует различные передовые системы, включая картографические данные высокого разрешения.

BMW X3

Переработанный в 2025 году, X3 четвертого поколения немного увеличился в длине и прирос в мощности, а также получил высокотехнологичный минималистский дизайн интерьера. Он выпускается в двух комплектациях: 30 xDrive с 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 255 л. с. и M50 xDrive с 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 393 л. с. Каждый из них работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой, дополненной 48-вольтовой мягкой гибридной системой, и использует полный привод. На панели приборов доминирует широкий изогнутый дисплей, на котором размещена информационно-развлекательная система iDrive 9, доступная с многочисленными подключаемыми функциями. Среди заметных обновлений возможность наложения навигационных инструкций на дорогу впереди с помощью проекционного дисплея с элементами дополненной реальности.

Ford Expedition

Переработанный Ford Expedition 2025 г. имеет те же размеры и общий вид, что и предыдущая версия. Поклонники узнают свой любимый просторный салон и квадратные пропорции, но заметят более плавный внешний стиль и больше технических функций внутри. Панель приборов представляет собой 24-дюймовый цифровой дисплей, который находится между нижней частью лобового стекла и верхней частью большого центрального информационно-развлекательного экрана. Новая отделка Tremor добавляет во внешний вид авто брутальные штрихи, такие как большие шины, более высокая стойка, защитные пластины и множество электронных помощников для бездорожья, первоначально представленных на Ford Bronco. Многие активные функции помощи водителю являются стандартными, а функция помощи вождению без рук BlueCruise от Ford доступна за дополнительную плату.

Honda Passport

Passport 2026 года, которая должна выйти в скором времени – это больше, чем просто уменьшенная версия Pilot. Оба внедорожника используют тот же двигатель V6 мощностью 285 л. с. и 10-ступенчатую автоматическую коробку передач, но Passport теперь приобретает более эффектный вид с квадратным, агрессивным дизайном экстерьера. Комплектация TrailSport усиливает это более смелым стилем и особыми внедорожными функциями, такими как точки восстановления и защитные пластины. Гибридной версии Passport нет, что делает его менее конкурентным с точки зрения экономии топлива. Полный привод является стандартным для модели наряда с множеством активных функций безопасности. Внутри есть информационно-развлекательная система на базе Google (она по-прежнему совместима с Apple CarPlay) и новые сиденья, а климат и аудио управляются кнопками и ручками, а не функциями на экране. Honda заявляет, что все, от подвески до радаров безопасности и камер улучшено по сравнению с предыдущей моделью.

Honda Prelude

Модель Honda Prelude вернулась на этот раз в виде спортивного гибридного купе. Эта модель впервые была представлена ​​в 1978 году и завоевала немало поклонников благодаря своей поразительной управляемости и передовым технологиям. Honda прекратила выпуск Prelude в 2001 году, что означает, что целое поколение водителей никогда не могло познакомиться с моделью. Наклонная линия крыши и двухдверный дизайн придают новому Prelude ретро вид, похожий на Ford Mustang и Nissan Z. Хотя подробностей мало, Honda заявляет, что новый Prelude будет иметь гибридную силовую установку с двумя двигателями, вероятно, более мощную, чем установленная на Accord. или Civic Hybrid, ни одна из которых не предлагается как купе. Автопроизводитель также обещает имитацию переключения передач, которая будет имитировать традиционную автоматическую трансмиссию.

Hyundai Ioniq 9

Hyundai Ioniq 9 присоединяется к растущему числу трехрядных электрических внедорожников на рынке. Он может быть сконфигурирован для размещения шести или семи пассажиров. Шестиместная конфигурация включает два откидных капитанских кресла второго ряда, которые можно развернуть лицом к третьему ряду. Стилистически это смягченная, более практичная версия футуристической концепции Hyundai Seven. Тем не менее, Hyundai сделала большой шаг в аэродинамике, сгладив все, от дверных ручек до антенны на крыше, а также ходовой части. Имеется одномоторная заднеприводная версия и двухмоторная полноприводная, а также полноприводный вариант мощностью 430 л. с. Оба получают большую батарею емкостью 110 кВтч и зарядный порт в стиле NACS.

Mini Aceman

Новый Aceman – это небольшой полностью электрический кроссовер на пять пассажиров, дополняющий недавно переработанный Mini Cooper и более крупный Countryman. Как и все новые модели Mini, он является частью заявленной цели бренда стать полностью электрическим к 2030 году. Покупателям будут доступны две электрические силовые установки электродвигатель мощностью 184 л. с. и электродвигатель мощностью 218 л. с., оба с передним приводом. О наличии полного повода не сообщалось. Aceman имеет длину 406 см и высоту 150 см. Интерьер модели выглядит как переделанный Mini Cooper с вентиляционными отверстиями и плавающим экраном информационно-развлекательной системы.

Nissan Murano

После почти десятилетия без серьезных обновлений Nissan представил переделанный Murano – среднеразмерный двухрядный внедорожник бренда. Новый Murano отличается более плавным стилем, похожим на полностью электрическую Ariya от Nissan. Надежный двигатель Nissan V6 и своеобразный вариатор CVT были заменены турбированной четырехцилиндровой и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Хотя внешние и внутренние размеры остались более или менее прежними, новый Murano выигрывает от более надежного набора технологий, включая стандартные AEB, BSW, RCTW, автоматический дальний свет и ProPilot, дополнительный адаптивный круиз-контроль с усовершенствованным рулевым управлением. Электронно-регулируемые передние сиденья с подогревом являются стандартными, а вентилируемые массажные сидения являются дополнительными, как и подогрев рулевого колеса, панорамное стекло крыши и многоцветная светодиодная подсветка салона.

Subaru Crosstrek Hybrid

В 2026 модельном году Subaru Crosstrek будет доступен с гибридной силовой установкой. Он оснащен типичным для Subaru 2,5-литровым "оппозитным" двигателем, дополненным аккумуляторной батареей емкостью 1,1 кВтч. Как и обычный Crosstrek, он тоже имеет бесступенчатую трансмиссию. Общая выходная мощность системы составляет 194 лошадиные силы, что на 12 лошадиных сил больше, чем у негибридного 2,5-литрового двигателя. Конечно, полный привод является стандартным. В салоне аналоговые датчики заменены на цифровую приборную панель. Экстерьер гибрида отличается эксклюзивными цветами и колесами и обязательными значками. Crosstrek Hybrid оснащен новейшими функциями помощи водителю EyeSight, добавляя систему, которая может остановить автомобиль, если водитель перестает реагировать на предупреждения при использовании адаптивного круиз-контроля.

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