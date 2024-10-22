Популярный недорогой кроссовер Honda превратили в крутой внедорожник. Фото
Новый внедорожник Honda Passport 2025 года построен на модифицированной платформе популярного недорогой кроссовера Honda CR-V. Автомобиль выглядит круто, его показали в сети до премьеры.
Машину демонстрирует Motor1. Специалистам уже удалось прокатиться на новой Honda Passport. Это пока предсерийный прототип, но его дизайн фактически полностью рассекретили.
Мы видим множество элементов геометрических форм: фары, оформление фальшрадиаторной решетки, силуэт. Внимание привлекает крупная декоративная надпись Passport спереди – как у самых известных внедорожников Ford и Land Rover.
Внедорожник готовится к полноценной премьере в 2025 году. Актуальная модель очень похожа на другие японские кроссоверы Honda, но в компании модель позиционируют как машину для активного образа жизни. Новый же автомобиль получил уникальный стиль и более серьезную подготовку к бездорожью.
Honda оценила растущий спрос на "вездеходы" с брутальным дизайном, поэтому новая машина получит более грубую и "крепкую" внешность. Под капотом ожидается мощный бензиновый V6 с отдачей 285 сил.
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