Яркий дизайн и до 300 км запаса хода: как выглядит электрокар за 5000 долларов из Китая

Chery показала новый бюджетный электрокар Kaiyi Siyue, который оказался очень дешевым. В топовом исполнении китайской машине обещают большой запас хода, а пассажирам предложат практичный салон.

О новинке в подробностях рассказывает CarNewsChina. В Китае в последнее время часто показывают электрокары в похожем формате компактных городских машин. Новый Kaiyi Siyue среди них выделяется своим более плавным и обтекаемым дизайном.

Но без копирования, традиционного для автомобильных брендов из КНР, в этом случае не обошлось. Например, передняя часть почти в точности повторяет Smart #1. Боковая линия остекления его также напоминает.

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Mercedes занимался разработкой нового электромобиля Smart с другим китайским производителем – Geely, но не Chery.

Тем не менее, сильной стороной Kaiyi Siyue является практичный салон для четырех человек, который удалось спроектировать в компактном 3,4-метровом кузове.

Мощность силовой установки составляет 48 или 54 л.с. в зависимости от модификации. А запас хода на уровне 155 и 210 км. Топовому варианту даже обещают 301 км. Цена – от 5000 долларов.

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