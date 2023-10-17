Volkswagen превратил свой доступный семейный SUV в покорителя бездорожья. Фото

Большой семейный кроссовер Volkswagen Atlas превратили в покорителя бездорожья с помощью пакета доработок Basecamp. Доступный SUV теперь выглядит круче и готовится покорять просторы за пределами ровного городского асфальта.

О новинке сообщает Motor1. Новый Volkswagen Atlas Basecamp получил специальные колесные диски диаметром 17 дюймов. На колесах – покрышки для бездорожья.

На кузове появились пластиковые неокрашенные накладки и защитные пластины, брызговики и расширители колесных арок.

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Техническая часть доработкам не подвергалась. Покупатели могут выбрать один из двух бензиновых моторов: объемом 2 л (235 л.с.) и 3,6 л (276 л.с.).

Пакет Basecamp для VW Atlas оценили в 2650 долларов, для купеобразного Volkswagen Atlas Cross Sport набор стоит чуть дороже – 2774 доллара.

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