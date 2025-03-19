Volkswagen готовит соперника Renault Duster с большим багажником. Фото

Новая бюджетная модель Volkswagen Udara 2026 года станет соперником Renault Duster. Автомобиль предложит большой багажник самым практичным покупателям. Машину впервые показали на фото до премьеры.

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Новый VW Udara (предварительное название) показывает Carscoops. Этот автомобиль построят на платформе бюджетных моделей Skoda и VW. Дизайн пока скрывают – на ходовые испытания выехал прототип, который использует кузов старого Tiguan.

Ожидается, что внешность серийного пикапа Volkswagen будет основана на концепте VW Tarok. Во всяком случае, в свое время производитель обещал отправить в продажу подобный доступный пикап небольшого размера.

В технической части будут простые проверенные решения. Привод, скорее всего, будет исключительно передним. Под капотом ожидаются моторы объемом 1 и 1,5 л мощностью до 150 л.с.

Пикап Renault Duster Oroch – потенциальный соперник для новинки. Эта модель производится с 2014 года, но недавно претерпела модернизацию. К 2026 году готовится преемник под названием Renault Niagara.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал про новый практичный и мощный кроссовер Skoda.