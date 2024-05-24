Водитель какого автомобиля может повернуть во двор? Запутанная задача по ПДД
Безопасность на дороге зависит от многих факторов. Аварийные ситуации часто возникают из-за невнимательности или вследствие пренебрежения требованиями ПДД. Знание и соблюдение ПДД является залогом безопасности для всех участников дорожного движения.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на видео и определите, водитель какого автомобиля может свернуть во двор?
Водитель какого автомобиля может повернуть во двор?
- Серого автомобиля;
- Желтого авто;
- Поворот запрещен в обоих случаях;
- Поворот разрешен в обоих случаях.
Объяснение
В первую очередь важно обратить внимание на дорожные знаки. Знак 4.1 разрешает движение только прямо. Если он установлен в начале дороги или за перекрестком, то его действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка.
Знак 4.1 не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.
Правильный ответ
Учитывая указанное, правильный ответ: 1 – разрешен поворот водителю серого автомобиля.
Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, где, согласно ПДД, запрещено совершать разворот.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.