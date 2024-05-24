Водитель какого автомобиля может повернуть во двор? Запутанная задача по ПДД

Безопасность на дороге зависит от многих факторов. Аварийные ситуации часто возникают из-за невнимательности или вследствие пренебрежения требованиями ПДД. Знание и соблюдение ПДД является залогом безопасности для всех участников дорожного движения.

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на видео и определите, водитель какого автомобиля может свернуть во двор?

Водитель какого автомобиля может повернуть во двор?

Серого автомобиля; Желтого авто; Поворот запрещен в обоих случаях; Поворот разрешен в обоих случаях.

Объяснение

В первую очередь важно обратить внимание на дорожные знаки. Знак 4.1 разрешает движение только прямо. Если он установлен в начале дороги или за перекрестком, то его действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка.

Знак 4.1 не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.

Правильный ответ

Учитывая указанное, правильный ответ: 1 – разрешен поворот водителю серого автомобиля.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, где, согласно ПДД, запрещено совершать разворот.

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