Водитель какого авто обязан уступить дорогу? Непростой тест по ПДД

Умение правильно ориентироваться в правилах дорожного движения - критически важно для безопасности всех участников дорожного движения. Особенно актуально знание нюансов проезда перекрестков, смены полос и маневрирования, ведь именно на этих участках чаще всего случаются аварийные ситуации.

Видео дня

Неправильная оценка приоритета или ошибка в определении очередности может привести не только к столкновению, но и к серьезным последствиям для здоровья и жизни. Поэтому даже опытным водителям полезно время от времени проверять свои знания с помощью тестов по ПДД. Один из таких OBOZ.UA предлагает разобрать в очередном тесте по ПДД.

Суть ситуации заключается в том, что на дороге с двумя полосами в каждом направлении одновременно маневрируют два автомобиля: синий и желтый. Синий автомобиль планирует сменить полосу с левой на правую, включив соответствующий указатель поворота. Желтый водитель, в свою очередь, хочет перестроиться с правой полосы в левую, чтобы осуществить разворот в определенном для этого месте. Оба автомобиля включают указатели и начинают движение одновременно, что создает потенциально опасную ситуацию на дороге.

В таких случаях вступает в действие пункт 10.3 Правил дорожного движения Украины. Согласно ему, при одновременном перестроении двух транспортных средств преимущество имеет тот, кто находится справа. Это означает, что водитель, который находится левее, обязан уступить дорогу автомобилю справа от себя.

Если проанализировать расположение транспортных средств на изображении, становится понятно, что именно водитель синего автомобиля должен уступить дорогу. Ведь его намерение - перестроиться на полосу, где движется желтый автомобиль, который при этом также перестраивается влево. Таким образом, согласно ПДД, преимущество имеет тот, кто правее, то есть желтый автомобиль.

Правильный ответ в тесте - вариант №2: водитель синего авто обязан уступить дорогу.

Этот тест - хороший пример того, как детали в правилах могут иметь решающее значение на дороге. Своевременное обновление знаний ПДД - залог безопасности, уверенности за рулем и избежания неприятностей.

OBOZ.UA предлагает водителям попробовать пройти еще один тест и определить разрешенное направление движения автомобиля.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.