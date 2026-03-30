Внедорожник для Украины: недорогой Peugeot показали официально

Французский внедорожник Peugeot Landtrek показали официально специально для Украины. Недорогой практичный автомобиль получил новую модификацию, которая оптимально сконфигурирована для нашего рынка.

Компания раскрыла все подробности о пикапе Peugeot Landtrek Лютый 2026 модельного года для украинского рынка. Снаружи автомобиль выглядит узнаваемо, но получил неокрашенный пластиковый бампер (в стиле модели Peugeot Landtrek Pro).

Лютый Peugeot Landtrek также получил 150-сильный турбодизель (350 Нм), полный привод, металлическую защиту двигателя. Рамный пикап Peugeot 2026 года предлагают с 17-дюймовыми стальными колесными дисками.

В оснащении Peugeot Landtrek Лютый – кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ, регулировки кресла. Автомобиль готов к установке различного специального оборудования.

Украинская цена Peugeot Landtrek в комплектации Лютый – от 1 295 300 грн.

