По цене Toyota RAV4: самый дешевый Land Rover показали до премьеры

Новая модель Land Rover станет самой дешевой в линейке и даже выступит основой специального суббренда. Но для высокой популярности кроссовер должен предложить цену на уровне Toyota RAV4. Премьера приближается.

Видео дня

Сделать новый Land Rover Freelander 2027 модельного года доступным позволит сотрудничество с Chery в Китае. Свой реалистичный вариант дизайна, основанный на шпионских фото, показывает Sugar Design.

Кроссовер Land Rover Freelander вернет в линейку знаменитое название. Когда-то Freelander был очень популярным, но эту модель давно не производят. Это имя впоследствии превратится в отдельную линейку автомобилей.

Недорогой кроссовер Land Rover уже отправился на дорожные испытания как предсерийный прототип. Это первенец новой линейки моделей, которые разрабатывают совместно с Chery на китайской платформе.

Ожидаются три ряда кресел в просторном салоне, полностью электрические модификации и гибридные силовые установки.

