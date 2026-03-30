По цене Toyota RAV4: самый дешевый Land Rover показали до премьеры
Новая модель Land Rover станет самой дешевой в линейке и даже выступит основой специального суббренда. Но для высокой популярности кроссовер должен предложить цену на уровне Toyota RAV4. Премьера приближается.
Сделать новый Land Rover Freelander 2027 модельного года доступным позволит сотрудничество с Chery в Китае. Свой реалистичный вариант дизайна, основанный на шпионских фото, показывает Sugar Design.
Кроссовер Land Rover Freelander вернет в линейку знаменитое название. Когда-то Freelander был очень популярным, но эту модель давно не производят. Это имя впоследствии превратится в отдельную линейку автомобилей.
Недорогой кроссовер Land Rover уже отправился на дорожные испытания как предсерийный прототип. Это первенец новой линейки моделей, которые разрабатывают совместно с Chery на китайской платформе.
Ожидаются три ряда кресел в просторном салоне, полностью электрические модификации и гибридные силовые установки.
