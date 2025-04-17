Вместо СХ-5: новый недорогой кроссовер Mazda раскрыли в деталях

Знаменитый недорогой кроссовер Mazda CX-5 готовят к премьере в новом поколении. При этом вместо него покупатели могут выбрать новую модель EZ-60. Этот недорогой современный автомобиль раскрыли в деталях.

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Подробности про новую Mazda EZ-60 2026 модельного года стали известны CarNewsChina. Недавно состоялась предварительная премьера модели, теперь о машине появилось больше информации.

Новая Mazda EZ-60 2026 модельного года получила яркий дизайн и современное оснащение. Внешность выполнили в стиле концепта Mazda Arata 2024 года.

Запас хода электрической модификации (258 л.с.) – 520 и 630 км в зависимости от батареи. У гибрида Mazda EZ-60 (238 л.с.) общий запас хода составляет 1000 км.

Ориентировочная цена Mazda EZ-60 – в диапазоне 20-25 тысяч долларов для Китая. В Европе автомобиль тоже появится, но станет дороже.

Как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, новый практичный кроссовер Subaru уже полностью рассекретили как долгожданную премьеру.