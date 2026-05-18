Вместо Focus и Fiesta: Ford готовит несколько недорогих моделей. Фото

Ford готовит несколько новых недорогих моделей для популярных сегментов после потери позиций на европейском рынке. Преемников в том числе получат некогда знаменитые модели Focus и Fiesta.

Производство этих машин уже остановили, но вакантные места в линейке Ford займут другие автомобили. Как стало известно Motor1, производитель уже уведомил своих европейских дилеров о появлении как минимум семи моделей к 2029 году.

Речь идет в первую очередь о гибридах и электромобилях для разных легковых сегментов. Ранее сообщалось, что на европейском рынке появится недорогой кроссовер Ford Bronco, который займет нишу Ford Focus.

Также появится новинка размером с Ford Fiesta. Ранее медиа сообщали, что компания может объединить усилия в разработке недорогих EV с Volkswagen, Renault и даже Geely.

К выходу на рынок готовят и мощный грузовой пикап Ford Ranger Super Duty. Еще одна новинка – электрический минивэн Transit City.

