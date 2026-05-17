Бюджетную модель VW Polo показали в самом крутом виде. Фото

Модель VW Polo дебютировала в новом поколении как бюджетный электромобиль. После официальной премьеры эту машину показали на новых фото в самом крутом виде.

OBOZ.UA напоминает, что новый Volkswagen ID.Polo рассекретили в топовой модификации. Про VW ID.Polo GTI 2027 модельного года было известно заранее.

Мощная модель Volkswagen ID.Polo GTI с силовой установкой на 223 л.с. получила запас хода 420 км от батарейного блока емкостью 52 кВтч. Электромобиль ID.Polo выполнили в стиле концепта Volkswagen ID2.all, который предвещал появление новой модели. Аккуратный стиль и скромный декор создают деликатный облик.

Но от стандартного автомобиля новый Volkswagen отличается другими бамперами и эффектными 19-дюймовыми колесными дисками. Цена Volkswagen ID.Polo GTI – от 39 000 евро (за стандартный электрокар просят минимум 24 995 евро).

Недавно медиа сообщали, что в компании уже работают над более мощным Volkswagen ID.Polo GTI Clubsport на 280 л.с. для соперничества с моделями Peugeot и Opel.

