Владельцы каких авто в Украине в зоне риска: рейтинг угонов

После активизации угонщиков авто в начале полномасштабного вторжения количество краж авто возвращается к привычному уровню. Самый высокий уровень автопреступности – в Донецкой, Луганской и Запорожской области. В этом году самыми популярными марками автомобилей среди автоугонщиков являются ВАЗ, Volkswagen и Mercedes-Benz.

Видео дня

Об этом сообщает Опендатабот. За последние три года в Украине было зафиксировано более 14,2 тысяч случаев угона авто. Пик пришелся на бурный 2022 год. Тогда в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями обратилось аномальное количество владельцев автомобилей – 10,4 тысячи. Это 73% заявлений от всего изучаемого периода. Вместе с тем, в этом году пока сохраняется привычная для предыдущих лет динамика – за шесть месяцев 2023-го было угнано 809 транспортных средств.

Стоит отметить, что количество угнанных авто в Реестре больше количества производств, открытое в ГПУ. В Национальной полиции Украины объяснили, что разногласие связано с тем, что в начале полномасштабного вторжения РФ было большое количество краж авто у предприятий, организаций, автосалонов и т.д. По факту такой кражи открывали 1 уголовное производство, а в розыск подавали общее количество угнанных авто.

Среди регионов по количеству похищений лидирует Донецкая область – 2,7 тысяч за три года. Второе и третье место в этом рейтинге занимают Луганская и Запорожская области – 1,9 тысяч и 1,5 тысяч случаев соответственно. Наименьшее количество угонов зафиксировано в Ивано-Франковской области, где с 2020 года официально исчезло только 46 транспортных средств.

Чаще всего в Украине угоняют легковые и грузовые автомобили, а также мотоциклы – на эти транспортные средства приходится более 12,2 тысячи краж. В то же время наиболее "экзотической" категорией являются тракторные прицепы – в период с 2020 года они были похищены только 34 единицы.

Самой популярной маркой среди автоугонщиков за последние три года является ВАЗ – 2,3 тыс. автомобилей, или 16% от всего количества. И этот же продукт советского автопрома возглавлял ежегодные топы угнанных в Украине автомобилей. Вместе с тем, вкусы воров по отношению к другим маркам транспортных средств в этот период все же менялись. Так, в 2020-2021 годах спросом у автоворов пользовались также автомобили Hyundai и Toyota, а в 2022 году – Renault и Volkswagen. При этом последний бренд вместе с Mercedes также входит в тройку марок автомобилей, популярных у преступников в 2023 году.

Что касается моделей, то чаще всего от рук автоугонщиков страдали поклонники ВАЗ-2107, 21063 и 21099, Daewoo Lanos, Volkswagen Passat и Renault Duster. За три года было угнано 1034 упомянутых выше автомобиля, но большая часть из них попала в соответствующие полицейские ориентировки в прошлом году.

Кроме того, в более ранние периоды наиболее массовыми были другие модели автомобилей. Например, в 2020 году чаще всего угоняли Hyundai Tucson (27 автомобилей), а в 2021 году – его "родственника" Hyundai Santa Fe (56 авто).

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, американцы опубликовали статистику наиболее угоняемых автомобилей. В списке преобладают недорогие машины, в наибольшем количестве оказываемые объектами подобных преступлений.