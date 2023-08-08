Угонщики предпочитают недорогие машины: опубликована статистика автокраж

Американцы опубликовали статистику наиболее часто угоняемых автомобилей. В списке преобладают недорогие машины, которые в наибольших количествах оказываются объектами подобных преступлений.

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Статистику подвели на территории США за 2022 год. Данные систематизированы на основе информации от Национального бюро страховых преступлений, сообщает Carscoops.

Некоторые авто попадают в список систематически из-за проблем со средствами защиты (как было с Kia и Hyundai). Другие оказываются в угоне стихийно, однако в статистику так или иначе попадают самые популярные модели среди злоумышленников.

Наиболее часто угоняемые автомобили:

Пикапы Chevrolet – 49 903 шт.; Пикапы Ford – 48 175 шт.; Honda Civic – 27 903 шт.; Honda Accord – 27 089 шт.; Hyundai Sonata – 21 707 шт.; Hyundai Elantra – 19 602 шт.; Kia Optima – 18 221 шт.; Toyota Camry – 17 094 шт.; Пикапы GMC – 16 622 шт.; Honda CR-V – 13 832 шт.

Как видно, в списке доминируют недорогие автомобили. Это можно связать с несколькими факторами. Во-первых, массовые доступные автомобили банально производятся в наибольших количествах, поэтому чаще попадают в такие статистики.

Во-вторых, недорогие модели оснащены упрощенными средствами борьбы с угоном. Из-за этого злоумышленники тратят меньше времени, навыков и оборудования для вскрытия транспортного средства.

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