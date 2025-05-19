В Украину привезли недорогой французский внедорожник Peugeot. Фото

Французский внедорожник Peugeot Landtrek – известная недорогая модель в своем сегменте. Автомобиль хорошо знаком покупателям в Украине. Теперь производитель привез модернизированный вариант для дебюта на рынке.

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Ранее Peugeot Landtrek 2025 года показали с новой внешностью. Французский пикап оснастили мощным двигателем после плановой модернизации модели. Об автомобиле рассказали на официальном сайте.

Французский пикап Peugeot Landtrek теперь обладает более современной внешностью. Изменения небольшие, но аккуратные и своевременные. Изменилось оформление бамперов и декор. Установили модернизированные фары и фонари с измененной графикой. Также модель Peugeot получила новый фирменный щитовидный логотип.

В движение новинку приводит новый четырехцилиндровый турбодизель объемом 2,2 л, который появился в линейке. Агрегат мощностью 200 л.с. и 450 Нм крутящего момента сочетается с 6-ступенчатой автоматической КПП и 8-ступенчатой АКПП на выбор.

Привод только полный, а клиренс в 235 мм поможет справиться с трудным бездорожьем. В списке оснащения – бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, подогрев кресел и электрорегулировки, камеры кругового обзора. Цена Peugeot Landtrek 2025 в Украине – от 1 483 900 грн.

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