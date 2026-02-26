В Украине показали самый дешевый роскошный седан. Фото

В сегменте роскошных седанов всегда царили правила авторитета и репутации, присущих брендам с престижными именами. Но Hyundai создала самый дешевый вариант – его показали в Украине.

Модель Hyundai Equus появилась в 1999 году как совместная с Mitsubishi разработка. Однако только с дебютом второго поколения в 2009 году автомобиль вывели на глобальный рынок. Именно такую машину показали в Украине на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Большой седан Hyundai Equus позиционировали как соперника Audi A8, BMW 7-Series, Mercedes-Benz S-Class и Lexus LS. Тогда автомобиль подобного рода из Кореи воспринимался необычно – в особенности в США.

Однако в Hyundai подготовились. Автомобиль получил широкую моторную гамму, которую возглавил 5-литровый V8 мощностью более 400 л.с. В оснащении появилось необходимое для этого сегмента оборудование.

Вдобавок цена Hyundai Equus стартовала с $50 000 – примерно вдвое доступнее своих соперников. Такой прайс сделал модель самым дешевым представителем сегмента роскошных седанов. Бестселлером автомобиль все равно не стал, но заложил фундамент для появления премиального бренда Genesis.

