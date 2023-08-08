В Украине обнаружили доступный электромобиль Toyota: фото и детали

В Украине появился доступный электромобиль Toyota bZ4X. Новинку показали на фото в Киеве. Этот кроссовер – представитель новой электрической линейки автопроизводителя. Модель привлекает своей ценой.

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О находке сообщает ТопЖир. Цена Toyota bZ4X – от 28 000 долларов. Это один из наиболее доступных электрических кроссоверов в своем сегменте.

Однако в Украине модель официально не продают, как и многие другие электрокары. Тем не менее, сторонние продавцы ввозят машины в нашу страну.

Электрокар Toyota bZ4X снаружи в целом похож на кроссовер Toyota RAV4, но немного крупнее. Длина кузова равна 4690 мм при колесной базе 2850 мм.

На выбор предлагаются две модификации. Стандартный переднеприводный вариант оснащается одним электромотором на 204 л.с. Полноприводный кроссовер поставляют с двумя двигателями суммарной отдачей 218 л.с.

Неизвестно, какой именно вариант попался в Украине. Запас хода в зависимости от исполнения колеблется в диапазоне от 460 до 500 км. Топовая модификация оценивается в 40 000 долларов.

Напомним, OBOZREVATEL уже рассказывал о доступных кроссоверах Hyundai, которые подготовили к тяжелым условиям.