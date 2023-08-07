Hyundai показала бюджетные кроссоверы для тяжелых условий. Фото

Новые бюджетные кроссоверы Hyundai Creta Adventure и Hyundai Alcazar Adventure – особые модификации, подготовленные для тяжелых условий. Компания показала модели со всеми характеристиками и ценами.

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Детали рассекретили на официальном сайте автопроизводителя. Для новинок подготовили особые стилистические пакеты. В первую очередь версии Adventure отличает новый зеленый оттенок хаки для кузова и черные 17-дюймовые колесные диски.

Крыша и зеркала заднего вида также выкрашены в черный, как и весь декор, который в стандартных автомобилях выполнен хромированным. На кузовах появились неокрашенные пластиковые накладки, которые можно не боясь поцарапать во время поездок на бездорожье.

Покупателям предложат бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 115 или 160 л.с. и дизельный 1,5-литровый мотор на 116 л.с. Агрегаты сочетаются с вариатором, механической или автоматической КПП.

В продажу новинки отправятся осенью. Цена Hyundai Creta Adventure – от 18 300 долларов, Alcazar Adventure – от 23 000 долларов.

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