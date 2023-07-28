В Украине нашли дешевый немецкий мотоцикл в упаковке – ему 47 лет

Редкий немецкий мотоцикл MZ TS 250 нашли в Украине в заводской упаковке. Это так называемая капсула времени – за 47 лет (транспортное средство 1976 года выпуска) на нем не проехали ни одного километра.

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О находке сообщил блогер Roma Urraco в Facebook. Конкретный экземпляр MZ TS 250 1976 года производства примечателен тем, что находится в заводской упаковке. Транспортное средство так и не извлекли из деревянной рамы.

В таком состоянии мотоцикл простоял 47 лет. Выглядит он почти как новый, разве что помыть и выполнить необходимое техническое обслуживание. На протяжении почти полувека транспортным средством не пользовались.

Пробега нет, на мотоцикле никто не ездил. На одометре зафиксирована цифра в 2 мили. Однако это заводской, технический пробег.

Для Украины этот мотоцикл из ГДР – редкий транспорт. Приборы, которые размечены в милях, говорят о том, что он не был предназначен для нашего рынка.

Модель довольно дешевая – сегодня на европейской вторичке такие MZ TS 250 купить можно от 2000 евро. Правда, продают их с пробегом.

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