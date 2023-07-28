Лидируют дешевые модели: названы самые популярные авто в Европе

В Европе спрос на новые автомобили сильно вырос. При этом в рейтинге десяти наиболее популярных моделей, который составили эксперты, преимущественно дешевые машины.

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Список наиболее востребованных новых авто публикует Укравтопром со ссылкой на рейтинговое агентство Jato Dynamics. Там отмечают, что за первые полгода (с января по июнь) 2023-го европейский рынок реализовал более 6,5 миллионов легковых машин.

Самые популярные автомобили в Европе в 2023 году:

Tesla Model Y – 126 565 шт., (+204% в годовом исчислении); Dacia Sandero – 123 408 шт. (+27%); Volkswagen T-Roc – 111 692 шт. (+29%); Peugeot 208 – 105 699 шт. (-4%); Opel Corsa – 105 637 шт. (+19%); Renault Clio – 100 298 шт. (+44%); Toyota Yaris Cross – 96 214 шт. (+48%); Fiat 500 – 90 464 шт. (+6%); Volkswagen Golf – 88 425 шт. (+6%); Dacia Duster – 86 872 шт. (+18%).

Интересно, что на первое место вырвался электромобиль – Tesla Model Y – с небольшим отрывом. Остальные модели в списке более чем доступные.

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