В Украине дороже: китайский бюджетный электрокар получил новую низкую цену

Бюджетный электрокар BYD Yuan UP из Китая получил новую цену для 2025 года. При этом в Украине автомобиль, который продают неофициальные дилеры, ощутимо дороже.

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Китайский кроссовер BYD Yuan UP выступает в сегменте доступных моделей популярного сегмента. Теперь автомобиль стал еще дешевле с новой базовой модификацией. Подробности стали известны CarNewsChina.

Цена BYD Yuan UP 2025 года снизилась до 10 400 долларов (ранее – около $11 000). Это связано с упрощением оснащения. Самый дешевый вариант машины предлагают без систем помощи водителю.

Кроме того, бюджетник за такую цену предлагает базовый электромотор мощностью 95 л.с. Запас хода от литий-железо-фосфатного батарейного блока примерно равен 300 км.

В Украине BYD Yuan UP продают по цене от 16 000 долларов. А недавно модель вышла на европейский рынок под именем BYD Atto 2 и оказалась еще дороже – от 29 900 евро.

Напомним, ранее OBOZ.UA уже сообщал про долгожданный электрический кроссовер Mercedes, который станет дешевле.