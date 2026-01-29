В сети показали недорогого соперника RAV4 от Hyundai в новом виде

Недорогой кроссовер Hyundai Tucson соперничает с Toyota RAV4 и другими моделями популярного сегмента. Многие ключевые игроки уже обновились, а корейская машина только готовится к смене поколений. Ее показали в новом виде в сети.

Видео дня

Это вариант дизайна модели Hyundai Tucson 2026 года. Автомобиль показали на канале TALKWHEELS. Интересная попытка пофантазировать на тему нового кроссовера Hyundai Tucson 5 поколения. Дизайн выполнили в смелом стиле с эффектной внешностью.

Недавно новый Hyundai Tucson выехал на дорожные испытания. Но дизайн скрывали под кожухом. Поэтому в целом внешность машины пока является секретом.

Но очевидно, что модель Tucson станет намного современнее, экологичнее и получит другую внешность. В компании всегда смело экспериментируют с оформлением своих автомобилей.

Известно, что дизайн станет более геометричным и брутальным – в стиле модных современных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках. Ожидается, что дебютирует модель Hyundai Tucson до конца 2026 года.

