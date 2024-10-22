В сети подробно рассказали про старую Toyota, которая всех удивила. Фото

Эта старая Toyota MR2, которую подробно обсуждают в сети, всех удивила. О проекте, который объединил в себе две машины, появились новые детали. Их сообщил владелец автомобиля.

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Новые подробности о необычной машине рассказывает Carscoops. В качестве основы для неожиданного транспортного средства британский энтузиаст использовал б/у Toyota MR2 3 поколения. Этот компактный спортивный родстер со среднемоторной компоновкой новый владелец решил восстановить – машина нуждалась в капитальном ремонте.

Но передняя часть совершенно не соответствует этой модели. Вместо этого здесь установлено "лицо" Toyota Celica последнего поколения, которую сняли с производства около 20 лет назад.

От Celica установили передние крылья, бампер и капот. Форма фар тоже от этой модели, однако они произведены сторонней компанией, которая предоставляет детали для тюнинга. К такому решению новый владелец пришел, когда решил не ограничиваться стандартной реставрацией исходного автомобиля. Появилась идея создать уникальную машину.

Качество подгонки элементов оставляет желать лучшего. Однако автор проекта отмечает, что автомобиль еще далек от завершения.

Удивительно, что такой мэшап очень актуален в контексте сегодняшних новостей автомобильного мира. По инсайдерской информации, Toyota как раз занята разработкой новых спорткаров – MR2 и Celica следующих поколений.

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