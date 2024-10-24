В сети назвали 3 лучших недорогих автомобиля для каждого покупателя

Новые автомобили оказываются по карману далеко не каждому покупателю. Однако со временем на вторичном рынке машины становятся намного дешевле. В сети обратили внимание на 3 недорогих модели.

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Об этом рассказывает Motor1. На рынок автомобилей с пробегом обратили внимание с точки зрения американских покупателей. Дело в том, что машины, не предназначенные для рынка США, запрещено использовать на местных дорогах общего пользования – таков закон.

Это ограничение снимается, когда машине исполняется 25 лет. Эти европейские б/у автомобили как раз достигли нужного возраста для импорта, поэтому на них обратили внимание.

Audi A2

Компактвэн из Германии предлагал чудеса компоновки в небольшом кузове и технологичную конструкцию из алюминия. Обратной стороной оказалась высокая цена Audi A2, которая отпугнула покупателей. Сегодня такие машины продаются по 4000 долларов.

Ford Ka

Стильный городской автомобиль на базе Fiesta понравился покупателям и разошелся крупным тиражом. Благодаря этому сегодня в продаже есть хорошие экземпляры по 3000 долларов.

Opel Tigra

Еще один вариант стильной машины на базе дешевого хэтчбека – Tigra, которую создали на агрегатах Opel Corsa. Дизайн привлекает внимание и сегодня. А цены около 4000 долларов понравятся многим.

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