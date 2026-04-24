В каком порядке разъедутся авто? Тест по ПДД

В ситуации, когда на перекрестке встретились несколько водителей, развести их между собой помогают знаки и светофоры. Но не всегда пересечение дорог бывает оборудован ими – в таких случаях приходится полагаться на знания ПДД, и именно они помогут вам решить задачу о загородном перекрестке.

Видео дня

Тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами", предлагает разобрать ситуацию, в которой на нерегулируемом перекрестке встретились желтое авто, которое едет прямо, красный внедорожник, выполняющий разворот, и синий грузовик, который выезжает с прилегающей дороги и поворачивает направо. Определите порядок, в котором они проедут этот перекресток:

красный автомобиль, а затем грузовик и желтый; грузовик и желтый, а затем красный автомобиль; желтый автомобиль, красный, грузовик; грузовик, красный автомобиль, желтый автомобиль.

Как видим из условий задачи, траектории движения желтого и грузового автомобилей не пересекаются. А вот красный автомобиль, разворачиваясь, точно пересекает путь желтого и, скорее всего, грузовика (особенно учитывая его габариты). И тут возникает вопрос, почему бы грузовику не проехать вместе с желтым автомобилем одновременно первыми или последними?

Но правила неумолимы: в этой ситуации водитель грузовика точно должен проехать последним. Все потому, что он выезжает с грунтовой дороги, которая всегда является второстепенной по отношению к дороге с покрытием. Кстати, наличие заасфальтированного участка непосредственно перед перекрестком все равно не приравнивает грунтовую дорогу по значению к основной трассе.

Далее разобраться будет уже легче. Желтый и красный автомобили движутся со встречных направлений. В таких случаях тот, кто поворачивает налево или разворачивается, должен уступить дорогу встречному транспорту, который едет по равнозначной дороге прямо или поворачивает направо.

Вот и получается, что первым проедет этот участок желтое авто, дальше выполнит разворот красное и последним двинется грузовик. Правильным является третий вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, какой поворотник водитель должен включить перед разворотом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.