В каком порядке автомобили и трамвай проедут перекресток: тест по ПДД

Всегда следует быть осмотрительными при проезде перекрестков. Правила дорожного движения устанавливают очередность проезда, но часто случаются случаи, когда следует учитывать все нюансы.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить, в каком порядке авто и трамвай проедут перекресток.

В каком порядке транспортные средства проедут изображенный перекресток?

Трамвай и белый автомобиль вместе, затем желтый автомобиль; Желтый автомобиль, затем трамвай вместе с белым авто; Белый автомобиль, желтый автомобиль, трамвай; Трамвай, желтый автомобиль, белый автомобиль.

Объяснение

К перекрестку подъехали три транспортных средства: красный трамвай и белый автомобиль поворачивают направо, а водитель желтого автомобиля проезжает этот перекресток прямо.

Перекресток оборудован светофорами и является регулируемым.

Желтому автомобилю на основной секции светофора горит зеленый сигнал, позволяющий продолжать движение по всем направлениям. Водителю трамвая и белого автомобиля горит красный сигнал, но зеленая стрелочка во включенной дополнительной секции позволяет продолжать движение в указанном направлении, то есть справа.

Следовательно, проехать могут все, но кто точно должен дать дорогу. На первый взгляд может показаться, что водитель белого автомобиля должен дать дорогу желтому водителю, который в свою очередь обязуется уступить трамваю. В ПДД есть много случаев, когда при так сказать равных условиях трамвай имеет преимущество.

И действительно, если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамвай имеет преимущество независимо от направления его движения, но это касается случая, когда трамвай, как и нерельсовые транспортные средства, двигаются на зеленый сигнал на основной секции светофора. .

Пункт 16.9 ПДД устанавливает, что при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям.

Во время движения в направлении стрелки зеленого цвета на таблице, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, водитель должен занять крайнюю правую (левую) полосу движения и дать дорогу движущимся по другим направлениям транспортным средствам и пешеходам.

Правильный ответ

Водитель трамвая и водитель белого автомобиля могут одновременно проехать направо, но только после того, как уступят дорогу водителю желтого автомобиля. Правильный ответ – 2.

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