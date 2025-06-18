В каком порядке авто проедут перекресток? Тест на знание ПДД

Проезд перекрестков - одна из важнейших и наиболее сложных тем, когда речь идет об изучении и применении ПДД. Она встречается на тестах почти всегда, поэтому ее нужно знать на зубок, когда вы готовитесь к экзаменам, и держать в голове каждый день, когда уже уверенно ездите за рулем.

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Проверить себя вам поможет задача, которую опубликовал YouTube-блог "За! Правилами". В ней нужно дать правильный ответ, в каком порядке проедут перекресток четыре транспортных средства, которые одновременно на нем оказались.

На картинке с условиями мы видим Т-образное пересечение дорог, к которому в одном направлении подъезжают трамвай и белое авто. Трамвай планирует ехать дальше напрямик, а легковушка – повернуть налево. В это же время к путям приближается синий грузовик, водитель которого сигнализирует, что намерен выполнить левый поворот. А навстречу трамваю и легковушке едет велосипедист, в планах которого пересечь перекресток по прямой траектории. В каком порядке они разъедутся:

грузовик, велосипед с трамваем, белый автомобиль; грузовик, белый автомобиль, велосипед с трамваем; трамвай, грузовик, велосипед, белый автомобиль; трамвай и велосипед, грузовик, белый автомобиль; белое авто, трамвай, грузовик, велосипед.

Перекресток, на котором сложилась эта ситуация, не оборудован светофором, а значит не является регулируемым. Однако мы видим на нем знаки приоритета, которые помогут дать правильный ответ. Это знаки 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".

Согласно последнему, на главной дороге находятся грузовик и велосипедист, а значит они имеют преимущество перед трамваем и белым автомобилем. При этом эти два ТС находятся на равнозначных дорогах. Это означает, что разъезжаться они будут по правилу препятствия справа – это пункт 16.12 действующих ПДД.

Но в этом же пункте говорится, что на перекрестках равнозначных дорог трамвай всегда имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами. То есть в этой ситуации водитель трамвая имеет преимущество перед водителем белого автомобиля, так же как водитель грузовика имеет преимущество перед велосипедистом, поскольку является для того препятствием с правой стороны.

Если свести это воедино, то получается, что первым этот перекресток проедет водитель грузовика, а потом велосипедист вместе с водителем трамвая, поскольку их траектории не пересекаются, и последним сможет двинуться водитель белой легковушки. Правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой надо было определить, какому из водителей разрешена наименьшая скорость.

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