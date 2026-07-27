В каком порядке авто проедут перекресток? Тест для водителей

Тесты по правилам дорожного движения помогают водителям поддерживать высокий уровень безопасности и чувствовать себя уверенно в реальных дорожных условиях. В новой практической задаче водителям предлагается определить правильный порядок разъезда автомобилей на нерегулируемом участке.

Видео дня

Участникам дорожного движения важно учитывать не только направление своего маневра, но и тип дорожного покрытия, по которому они движутся. Правильная оценка дорожной ситуации позволяет избежать аварийных ситуаций и точно определить приоритет, отмечает канал "По правилам".

Задание по ПДД

К перекрестку одновременно подъезжают три автомобиля: грузовик, а также два легковых автомобиля – зеленого и красного цвета. Водитель грузовика намерен повернуть направо. В то же время водители зеленого и красного автомобилей планируют повернуть налево. Водителям необходимо определить, в какой последовательности эти транспортные средства имеют право пересечь участок.

Варианты ответов

Для решения этой ситуации предлагаются следующие варианты последовательности движения:

Зелёный автомобиль и грузовик проезжают одновременно, а после них – красный; Первым едет зеленый автомобиль, за ним – красный, а последним – грузовик; Первым выезжает красный автомобиль, а зеленый и грузовик движутся одновременно; Первым едет грузовик, вторым – красный автомобиль, последним – зеленый.

Разбор дорожной ситуации

Для правильного решения теста сначала следует определить тип перекрестка. При отсутствии светофоров, регулировщика и дорожных знаков он является нерегулируемым.

Однако дороги не являются равнозначными. Зеленый автомобиль движется по грунтовой дороге. Согласно пункту 1.2 ПДД, дорога с твердым покрытием является главной по отношению к грунтовой. Наличие небольшого участка асфальта на выезде с грунтовой дороги не делает её равнозначной. Следовательно, водитель зелёного автомобиля находится на второстепенной дороге, должен уступить дорогу другим и проедет перекрёсток последним.

Далее необходимо определить порядок разъезда между красным автомобилем и грузовиком, которые находятся в равных условиях на главной дороге и движутся навстречу друг другу. В соответствии с пунктом 16.13 ПДД, совершая поворот налево, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся навстречу прямо или поворачивающим направо. Поэтому преимущество имеет водитель грузовика, поворачивающий направо, а красный автомобиль уступает ему дорогу.

Ответ на тест по ПДД

Учитывая все факторы, порядок проезда будет следующим: первым маневр совершает грузовик, после него движется красный автомобиль, а завершает проезд зеленый легковой автомобиль.

Правильным вариантом ответа является номер 4.

OBOZ.UA предлагает еще один тест по ПДД, касающийся проезда перекрестков с трамвайными путями.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий