В каком порядке авто проедут перекресток? Тест для водителей
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Тесты по правилам дорожного движения помогают водителям поддерживать высокий уровень безопасности и чувствовать себя уверенно в реальных дорожных условиях. В новой практической задаче водителям предлагается определить правильный порядок разъезда автомобилей на нерегулируемом участке.
Участникам дорожного движения важно учитывать не только направление своего маневра, но и тип дорожного покрытия, по которому они движутся. Правильная оценка дорожной ситуации позволяет избежать аварийных ситуаций и точно определить приоритет, отмечает канал "По правилам".
Задание по ПДД
К перекрестку одновременно подъезжают три автомобиля: грузовик, а также два легковых автомобиля – зеленого и красного цвета. Водитель грузовика намерен повернуть направо. В то же время водители зеленого и красного автомобилей планируют повернуть налево. Водителям необходимо определить, в какой последовательности эти транспортные средства имеют право пересечь участок.
Варианты ответов
Для решения этой ситуации предлагаются следующие варианты последовательности движения:
- Зелёный автомобиль и грузовик проезжают одновременно, а после них – красный;
- Первым едет зеленый автомобиль, за ним – красный, а последним – грузовик;
- Первым выезжает красный автомобиль, а зеленый и грузовик движутся одновременно;
- Первым едет грузовик, вторым – красный автомобиль, последним – зеленый.
Разбор дорожной ситуации
Для правильного решения теста сначала следует определить тип перекрестка. При отсутствии светофоров, регулировщика и дорожных знаков он является нерегулируемым.
Однако дороги не являются равнозначными. Зеленый автомобиль движется по грунтовой дороге. Согласно пункту 1.2 ПДД, дорога с твердым покрытием является главной по отношению к грунтовой. Наличие небольшого участка асфальта на выезде с грунтовой дороги не делает её равнозначной. Следовательно, водитель зелёного автомобиля находится на второстепенной дороге, должен уступить дорогу другим и проедет перекрёсток последним.
Далее необходимо определить порядок разъезда между красным автомобилем и грузовиком, которые находятся в равных условиях на главной дороге и движутся навстречу друг другу. В соответствии с пунктом 16.13 ПДД, совершая поворот налево, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся навстречу прямо или поворачивающим направо. Поэтому преимущество имеет водитель грузовика, поворачивающий направо, а красный автомобиль уступает ему дорогу.
Ответ на тест по ПДД
Учитывая все факторы, порядок проезда будет следующим: первым маневр совершает грузовик, после него движется красный автомобиль, а завершает проезд зеленый легковой автомобиль.
Правильным вариантом ответа является номер 4.
OBOZ.UA предлагает еще один тест по ПДД, касающийся проезда перекрестков с трамвайными путями.
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