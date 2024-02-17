Универсальные и надежные: топ-6 хороших авто для семьи с ограниченным бюджетом

Семейный автомобиль – это не просто средство передвижения, но и пространство для совместных путешествий и воспоминаний, которое должно быть надежным и комфортным. Однако когда бюджет ограничен, выбор авто может казаться сложной задачей.

На самом деле на рынке много надежных, универсальных и бюджетных моделей, которые прекрасно подойдут для семейного использования. Подборкой поделились Finance Yahoo. Цены в статье приведены для американского рынка, потому в Украине они могут отличаться.

Honda CR-V

CR-V – отличный выбор для активных семей, путешествующих с большим количеством вещей.

Автомобиль просторный и один из самых надежных на дороге. Его годовую стоимость содержания оценивают всего в 407 долларов.

Цена автомобиля начинается с 29 500 долларов США, однако поскольку он пользуется спросом, вы легко сможете найти подержанную модель в хорошем состоянии.

Nissan Rogue Sport

Этот компактный, мощный и универсальный кроссовер сочетает в себе практичность, комфорт и доступную цену.

Эксперты отмечают, что вы заплатите около 23 000 долларов за Rogue Sport 2022 года выпуска. Хотя Nissan прекратил производство этой модели, вы все еще можете найти ее на рынке подержанных авто.

Hyundai Venue

Стоимость этого небольшого внедорожника начинается всего с 19 800 долларов США, что делает его хорошим вариантом для семей с ограниченным бюджетом.

Автомобиль имеет приличную мощность, отличные стандартные функции безопасности и более чем достаточное количество пространства для комфортного пребывания небольшой семьи.

Ford Escape

Этот универсальный компактный кроссовер предлагает просторный салон, комфортную езду и широкий спектр опций. Escape – отличный выбор для семей, которые ценят практичность и комфорт.

С первоначальной розничной ценой в 29 495 долларов США модель 2024 года недостаточно дешевая, но эксперты говорят, что вы можете найти модели с пробегом менее 55 000 км, которые будут стоить менее 20 000 долларов.

Subaru Crosstrek

Этот компактный кроссовер отличается полным приводом, высоким клиренсом и экономичными двигателями. Авто имеет ряд систем помощи водителю и считается долговечным и надежным.

Crosstrek стоит от 25 195 долларов и является отличным выбором для семей, живущих в условиях сложного климата или любящих активный отдых.

Toyota Corolla

Этот компактный седан предлагает просторный салон, надежность и экономность. Эксперты отмечают, что в нем есть все, что может пожелать владелец автомобиля.

Начальная рекомендованная розничная цена на совершенно новую модель 2024 года составляет всего 22 050 долларов США, а ее годовое обслуживание стоит 362 доллара.

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