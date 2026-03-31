Украинцы обожают эти машины: сколько стоит самый популярный кроссовер
На автомобильном рынке Украины давно доминируют недорогие кроссоверы. Покупатели обожают именно такие машины, ведь они обеспечивают практичность и достойный уровень оснащения. А бестселлер рынка стоит не так уж много – это известный бюджетник.
Новые кроссоверы в Украине заполонили десятку лидеров. В топ-10 бестселлеров – привычные машины, которые традиционно по очереди занимают лидерские позиции. Про состояние рынка новых автомобилей в Украине стало известно организации Укравтопром.
В 2026 году рынок новых машин составил 9,5 тыс. экземпляров. Доля SUV выросла до 87%.
Самые популярные автомобили в Украине в 2026 году:
- Renault Duster (743 шт.);
- Toyota RAV4 (706 шт.);
- Toyota Land Cruiser Prado (447 шт.);
- Hyundai Tucson (389 шт.);
- Mazda CX-5 (305 шт.);
- Skoda Kodiaq (267 шт.);
- Volkswagen Touareg (201 шт.);
- Skoda Karoq (183 шт.);
- BYD Leopard 3 (182 шт.);
- Nissan Qashqai (144 шт.).
Цена Renault Duster в Украине – от 917 900 грн. Неудивительно, что автомобиль привлекает большое количество покупателей доступностью.
