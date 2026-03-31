Украинцы обожают эти машины: сколько стоит самый популярный кроссовер

Стас Сидилев
Авто Oboz
Renault Duster

На автомобильном рынке Украины давно доминируют недорогие кроссоверы. Покупатели обожают именно такие машины, ведь они обеспечивают практичность и достойный уровень оснащения. А бестселлер рынка стоит не так уж много – это известный бюджетник.

Новые кроссоверы в Украине заполонили десятку лидеров. В топ-10 бестселлеров – привычные машины, которые традиционно по очереди занимают лидерские позиции. Про состояние рынка новых автомобилей в Украине стало известно организации Укравтопром.

В 2026 году рынок новых машин составил 9,5 тыс. экземпляров. Доля SUV выросла до 87%.

Самые популярные автомобили в Украине в 2026 году:

  1. Renault Duster (743 шт.);
  2. Toyota RAV4 (706 шт.);
  3. Toyota Land Cruiser Prado (447 шт.);
  4. Hyundai Tucson (389 шт.);
  5. Mazda CX-5 (305 шт.);
  6. Skoda Kodiaq (267 шт.);
  7. Volkswagen Touareg (201 шт.);
  8. Skoda Karoq (183 шт.);
  9. BYD Leopard 3 (182 шт.);
  10. Nissan Qashqai (144 шт.).

Цена Renault Duster в Украине – от 917 900 грн. Неудивительно, что автомобиль привлекает большое количество покупателей доступностью.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новый недорогой внедорожник, который создали специально для украинского рынка.

