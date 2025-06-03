Украинцы массово покупают автомобили за миллион. Фото

На рынке новых автомобилей в Украине с отмечается рост продаж в 2025 году. По итогам мая зафиксирован позитивный показатель в статистике. Самая массовая модель стоит миллион гривен.

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На рынке, как всегда, доминируют недорогие машины. А лидером опять стала известная дешевая модель. В мае 2025 года, по статистике Auto-Consulting, рынок новых машин составил 6859 легковых автомобилей.

Рынок вырос на 12% в сравнении с предыдущим месяцем. Отмечается рост на уровне 17% относительно мая 2024 года.

Самые популярные автомобили в Украине:

Toyota (1102 шт.); Volkswagen (616 шт.); Renault (608 шт.); Skoda (473 шт.); BYD (384 шт.).

В лидерах – известные производители доступных моделей. В рейтинге доминируют недорогие машины. Они, как всегда, пользуются высоким спросом среди наших покупателей. Но из пятерки в рейтинге выделяется BYD. Украинцы отреагировали на, пускай некачественные, но дешевые китайские машины.

Лидер рынка – бюджетный кроссовер Renault Duster. Цена автомобиля стартует примерно с одного миллиона грн.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой кроссовер Toyota.