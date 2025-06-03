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Самую дешевую модель Toyota с экономичным мотором показали на новых фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,1 т.
Toyota Aygo X Hybrid

После модернизации бюджетник Toyota Aygo X 2026 года получил очень экономичный мотор. Таким образом у самой дешевой модели японской компании появилось еще одно преимущество. Машину показали на новых официальных фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, бюджетный кроссовер из Японии теперь называется Toyota Aygo X Hybrid. Это значит, что самый доступный автомобиль Toyota на глобальном рынке теперь тоже оснащен гибридной силовой установкой.

Модель Toyota Aygo X появилась на рынке в 2021 году. Машина на базе городской модели Yaris (но компактнее) претерпела плановый рестайлинг. Облик автомобиля изменился довольно сильно.

Toyota Aygo X Hybrid

Очевидно, что бюджетный кроссовер Toyota 2026 года получил полностью новое "лицо". Заменили бампер и декоративные элементы. Фары получили другую форму.

Задние фонари сохранили свою форму. На месте осталась и полностью стеклянная дверца багажника. Теперь кроссовер Toyota Aygo X Hybrid оснащается только гибридной силовой установкой мощностью 115 л.с. с расходом топлива менее 4 л/100 км. В продаже новинка ожидается с ценой около 20 000 евро.

Toyota Aygo X Hybrid

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