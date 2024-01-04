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Украинцы голосуют за доступные авто: лучшие бренды по итогам года

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,6 т.
Suzuki Jimny

Среди новых автомобилей на рынке украинцы продолжают голосовать за производителей доступных моделей. В списке лидеров наиболее востребованных брендов – только всем хорошо знакомые имена.

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По итогам 2023 года, по статистике Укравтопром, рынок вырос более чем на 60% относительно прошлогоднего результата – куплено около 61 тысячи новых машин.

Самые популярные автомобили в Украине за 2023 год:

  1. Toyota – 10197 шт. (+47%);
  2. Renault – 5790 шт. (+46%);
  3. Volkswagen – 5627 шт. (+147%);
  4. Skoda – 4938 шт. (+75%);
  5. BMW – 4128 шт. (+139%);
  6. Hyundai – 2945 шт. (+29%);
  7. Mercedes-Benz – 2543 шт. (+52%);
  8. Suzuki – 2396 шт. (+192%);
  9. Mazda – 2252 шт. (+237%);
  10. Nissan – 1975 шт. (+75%).
Hyundai Tucson

Все производители из списка 10 лучших существенно улучшили свою статистику. Особенно стоит отметить Volkswagen (+147%), Suzuki (+192%) и Mazda (+237%). Скорее всего, это связано с тем, что компании сумели наладить поставки новых машин в сравнении с 2022 годом.

OBOZ.UA ранее сообщал о самых популярных моделях автомобилей на рынке.