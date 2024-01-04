Украинцы голосуют за доступные авто: лучшие бренды по итогам года

Среди новых автомобилей на рынке украинцы продолжают голосовать за производителей доступных моделей. В списке лидеров наиболее востребованных брендов – только всем хорошо знакомые имена.

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По итогам 2023 года, по статистике Укравтопром, рынок вырос более чем на 60% относительно прошлогоднего результата – куплено около 61 тысячи новых машин.

Самые популярные автомобили в Украине за 2023 год:

Toyota – 10197 шт. (+47%); Renault – 5790 шт. (+46%); Volkswagen – 5627 шт. (+147%); Skoda – 4938 шт. (+75%); BMW – 4128 шт. (+139%); Hyundai – 2945 шт. (+29%); Mercedes-Benz – 2543 шт. (+52%); Suzuki – 2396 шт. (+192%); Mazda – 2252 шт. (+237%); Nissan – 1975 шт. (+75%).

Все производители из списка 10 лучших существенно улучшили свою статистику. Особенно стоит отметить Volkswagen (+147%), Suzuki (+192%) и Mazda (+237%). Скорее всего, это связано с тем, что компании сумели наладить поставки новых машин в сравнении с 2022 годом.

OBOZ.UA ранее сообщал о самых популярных моделях автомобилей на рынке.