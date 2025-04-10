Украина следующая: в США резко подорожали б/у автомобили

После введения тарифов Дональда Трампа на новые машины, которые ввозят в США, все ожидали роста цен на б/у автомобили. Это уже произошло, при этом довольно резко. Следующий скачок ожидается уже в Украине, ведь у нас популярны авто с пробегом из Америки.

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Подробности стали известны Motor1. В США зафиксировали рост цен на вторичном рынке впервые за два с половиной года. Пока рост отмечается в 1%. Однако нет предпосылок ждать, что в ближайшее время этот процент не будет динамично увеличиваться.

Президент США Дональд Трамп с начала 2025 года дважды неудачно пытался ввести тарифы в размере 25% на зарубежные автомобили, которые ввозят в США. В третий раз ему это удалось. Из-за этого самые дешевые машины подорожают даже в Украине.

Новые тарифы 2025 года вступили в силу 3 апреля. Покупатели самых доступных автомобилей ощутят на себе самый большой удар из-за высоких цен. При этом тарифы коснутся даже зарубежных деталей для моделей, которые производят в США.

Эксперты отрасли ожидают роста цен на новые автомобили в США в диапазоне от 5000 до 15 000 долларов. Все зависит от степени локализации американского производства. Американские покупатели из-за экономии уже обратили внимание на вторичный рынок, что и вызвало рост цен на б/у машины.

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