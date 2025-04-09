Самую дешевую Audi спортивного сегмента впервые показали на фото

Новую Audi TT 4 поколения готовят как самую дешевую модель спортивного сегмента от немецкого бренда. Судя по всему, модель решили возродить необычным образом. Автомобиль показали на первых фото.

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Об этом стало известно Carscoops. Фото Audi TT впервые оказались в сети. На них мы видим Porsche 718 Boxster. Но это так называемый "мул" – оболочка существующей машины, которая скрывает новый автомобиль.

Тем не менее, все указывает на то, что модель Audi TT теперь будет основана на Porsche Boxster. Ожидаются как бензиновые варианты, так и электромобиль. Но это пока предварительная информация, производитель ничего не комментирует.

Производство компактного спорткара TT остановили в 2023 году. Сразу после этого разрабатывать преемника не планировали. Хотя в разное время модель хотели трансформировать в кроссовер или электрокар. Купе Audi TT в трех поколениях было основано на агрегатах VW Golf.

В любом случае, придется подождать. Немецкий автопроизводитель пока занят модернизацией базовой линейки моделей, которые приносят самый большой доход. Вдобавок компания поделилась своими планами закрепиться в более дорогих сегментах.

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